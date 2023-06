A Missão Escola Pública, um grupo de professores apartidário, vai reunir-se, em frente ao Palácio de Belém, no dia do Conselho de Estado em mais um protesto pela contagem do tempo de serviço congelado.

Após um ano de luta, os professores vão reunir-se no antepenúltimo dia de aulas, em Belém, à frente dos jardins da residência oficial do Presidente da República. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, é a convidada para Conselho de Estado marcado para quinta-feira, 16 de junho, e o grupo Missão Escola Pública quer aproveitar a sua vinda a Portugal para mostrar que "as lutas pela Educação se mantêm na ordem do dia".