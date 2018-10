Um emigrante natural de Trancoso conseguiu convencer a Suíça a oferecer 14 carros "semi-novos" ao quartel de bombeiros da sua terra natal.

Um emigrante de Trancoso ofreceu 14 viaturas para os bombeiros da sua terra Natal vindos directamente de Lausana, na Suíça.



A prenda de Natal antecipada chegou a Trancoso no final de Outubro e veio reforçar a capacidade operacional dos bombeiros locais com "veículos semi-novos".



Os carros foram oferecidos por António Fonseca que pertenceu ao corpo de bombeiros antes de emigrar e que foi bombeiro sapador durante mais de 30 anos.



Segundo o comandante Luís Vaz, as viaturas têm pouca utilização e a mais velha tem pouco mais de 40.000 quilómetros, segundo a SIC Notícias.



As viaturas vêm complementar o novo quartel de Trancoso que foi recentemente inaugurado, mas alguns serão distribuídos por outras companhias de bombeiros da área, como Mira, explicou o comandante Luís Vaz.



O comandante afirmou ainda que há algumas falhas nos transportes de doentes que deviam ser colmatadas nos próximos anos.