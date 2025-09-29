Carneiro propõe alterações à nova lei dos estrangeiros e diz que não houve diálogo com Governo

José Luís Carneiro admitiu que "não há uma grande distância" em relação à proposta do Governo.
O secretário-geral socialista anunciou hoje que o PS vai propor alterações à nova lei dos estrangeiros para a melhorar, admitindo que "não há uma grande distância" em relação à proposta do Governo, mas que não houve diálogo.
Carneiro propõe alterações à lei dos estrangeiros após críticas do Tribunal ConstitucionalMIGUEL A. LOPES/LUSA
À saída de uma reunião com a CAP, em Lisboa, José Luís Carneiro referiu que o PS dará "um passo em frente" em relação à lei dos estrangeiros para contribuir para uma legislação que seja "ainda mais segura e consistente na segurança e na regulação e nas condições de integração dos imigrantes".
Segundo o líder do PS, a nova lei dos estrangeiros "pode ser ainda melhorada" e esse é o objetivo da proposta dos socialistas.
"Como se recordarão, o Governo disse publicamente que não falou com qualquer partido, portanto, connosco não falou. Nós entendemos, contudo, que deveríamos apresentar o nosso contributo para aperfeiçoar a proposta legislativa do Governo, respondendo às questões que foram colocadas pelo Tribunal Constitucional e, por outro lado, dando este passo em frente", explicou.
A Assembleia da República vai reapreciar na próxima terça-feira, em plenário, na generalidade, especialidade e votação final global, as novas propostas de alteração à lei de estrangeiros, depois de este diploma ter chumbado no Tribunal Constitucional.
