Carneiro exige a Montenegro explicações sobre o que está a falhar na correção dos exames

Líder do PS afirmou, no entanto, que "pode até acontecer que tudo tenha justificação" e que "tudo esteja devidamente enquadrado".

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O secretário-geral do PS exigiu esta terça-feira ao primeiro-ministro que explique às famílias portuguesas o "que está a falhar" na correção dos exames nacionais, admitindo, no entanto, que o que está a acontecer pode ter "uma justificação".



José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"As famílias portuguesas vivem inquietas, estão ansiosas porque estão a viver uma das fases mais importantes da vida dos seus filhos. O primeiro-ministro tem o dever, é um imperativo ético, é da sua maior responsabilidade explicar às famílias portuguesas o que é que se está a falhar" na questão dos exames nacionais, exigiu José Luís Carneiro a Luís Montenegro no encerramento das jornadas parlamentares do PS, que terminaram hoje na Amadora, em Lisboa.

Depois de ler vários relatos que diz ter recebido de professores com os problemas que estão a ter neste processo, o líder do PS afirmou, no entanto, que "pode até acontecer que tudo tenha justificação" e que "tudo esteja devidamente enquadrado".

"E se assim for, eu quero afirmar que isso deixa-me tranquilo. Também enquanto pai, que também tenho uma filha que fez essas provas. Fico como pai e como responsável político. Fico tranquilo, mas também entendo que tenho o dever de, nesta hora, pedir explicações ao primeiro-ministro", enfatizou.

Segundo Carneiro, o PS tem recebido informações de vários diretores de escolas e professores com "situações que são absolutamente incompreensíveis".

"E a confirmarem-se é a primeira vez que acontece em relação à época nacional de exames", lamentou.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse na segunda-feira que a correção dos exames nacionais continua a decorrer "dentro dos prazos previstos", garantindo que "nenhum aluno será prejudicado" com as falhas reportadas até agora no processo de correção.