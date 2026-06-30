Incêndios: Oito meios aéreos e 147 operacionais mobilizados para fogo em Murça

O fogo está ativo numa zona de mato em Varges, freguesia de Noura e Palheiros. Até ao momento, não há conhecimento de aldeias em risco

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Oito meios aéreos e 147 operacionais estão mobilizados para o combate a um incêndio que está a queimar uma zona de mato em Varges, concelho de Murça, segundo a Proteção Civil.



Incêndio decorre em Murça, distrito de Vila Real Nuno Alfarrobinha

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o fogo foi dado às 12:51 e, pelas 15:50, estavam mobilizados para o combate 147 operacionais, apoiados por 38 viaturas e oito meios aéreos.

O incêndio desenvolve-se numa zona de mato em Varges, freguesia de Noura e Palheiros e, segundo informações recolhidas pela agência junto de fontes locais, não há de momento aldeias em risco.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.