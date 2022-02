PSD: A história repete-se, mas o filme é diferente

A história repete-se. Não é a primeira vez que um líder do PSD fica meses à frente do partido depois de uma derrota eleitoral ter tornado inviável manter-se na liderança. Rui Rio tenciona ficar seis meses. Manuela Ferreira Leite ficou sete, depois de perder para José Sócrates as legislativas de 27 de setembro de 2009. Mas as semelhanças acabam por aqui. O filme que agora se vive no País e no partido é bem diferente da realidade de há 12 anos.



Comecemos pela conjuntura política. Em 2009, Sócrates tinha acabado de perder a maioria absoluta. “Foi um período de grande tensão parlamentar”, conta um dos protagonistas da época, explicando que “a cada momento parecia que havia risco de o Governo cair”. Manuela Ferreira Leite tinha deixado clara a vontade de sair e era preciso encontrar um sucessor capaz de disputar umas eleições que podiam ser – como veio a acontecer – antecipadas pela queda do Executivo.



“Ela queria sair. Só não saiu mais cedo por causa do Orçamento do Estado”, recorda quem estava nessa altura na bancada social-democrata, explicando que o grande centro de decisão passou nesse momento a estar no grupo parlamentar. Ferreira Leite ainda fez alguns debates contra Sócrates, mas saiu de cena. Nos bastidores do partido havia “um pacto de cavalheiros” para se anunciarem as candidaturas à liderança depois de aprovado o Orçamento.