Pedro Nuno apoia Seguro: "É preciso um Presidente que não esteja zangado com a Constituição"

O ex-líder do PS recorda que sempre defendeu que o PS devia apoiar um candidato nesta corrida em Belém, e saudou essa decisão do seu partido.

O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos apoiou esta segunda-feira a candidatura presidencial de António José Seguro, considerando que se conseguiu impor e “convencer até os mais céticos” e que se destaca em relação aos adversários pela experiência e independência.



Pedro Nuno Santos

“António José Seguro tem a experiência política que Henrique Gouveia e Melo não tem; a independência face ao Governo que Marques Mendes não tem; o compromisso com a defesa da Constituição que André Ventura e Cotrim Figueiredo nunca terão e a possibilidade de vencer que António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto não têm”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais de Pedro Nuno Santos.

O ex-líder do PS recorda que sempre defendeu que o PS devia apoiar um candidato nesta corrida em Belém, e saudou essa decisão do seu partido, considerando que não o fazer no passado “só beneficiou os candidatos da direita.

“Fico ainda mais contente por esse apoio ser dirigido a António José Seguro”, enfatizou.

Para Pedro Nuno Santos, num momento de “avanços contra o estado social e os direitos laborais” é preciso “um Presidente que não esteja zangado com a Constituição que temos”.

“Precisamos de alguém que a defenda e a que proteja. Alguém que vindo da esquerda social-democrata defenda um país onde todos se sintam respeitados, com justiça social e igualdade de oportunidades”, elogiou.

O ex-secretário-geral recordou as críticas que ele próprio recebeu quando falou do seu nome como putativo candidato numa entrevista.

"António José Seguro foi audaz, decidiu avançar e não esperou pela aprovação de ninguém. Não foi calculista, sabia dos riscos de uma candidatura presidencial num contexto histórico mais favorável à direita, mas também sabia que só pode vencer quem não tem medo de perder", enalteceu.

Segundo Pedro Nuno Santos, Seguro tem hoje "o apoio de pessoas que nunca estiveram consigo, de pessoas que nunca acreditaram na sua candidatura e de pessoas que, já depois do anúncio da sua candidatura, vieram defender que o PS não apoiasse ninguém".

"António José Seguro conseguiu impor-se e conseguiu convencer até os mais cépticos", enfatizou.

Para o antigo líder do PS, Seguro tem qualidades "que se consolidaram como consensuais, mesmo entre os seus adversários" como o facto de ser "sério, honesto e integro".

"Ora, estas qualidades são das mais importantes num Presidente da República. O mais alto magistrado da nação tem de ser alguém em quem os portugueses possam confiar. Num cenário político de elevada fragmentação partidária precisamos de um Presidente com capacidade e vontade de promover o diálogo aberto e transparente entre as diferentes forças políticas", apontou.

Em entrevista à Lusa no âmbito das eleições presidenciais, Seguro assumiu que foi importante Pedro Nuno Santos ter colocado o seu nome entre os presidenciáveis.

O candidato presidencial referiu que "não estava em marcha" a reflexão sobre esta candidatura quando o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, no início de outubro de 2024, o juntou aos "bons nomes" para candidato presidencial, apesar de dizer que, ao longo destes anos, recebeu vários incentivos para o fazer.

"Eu julgo que [a declaração de Pedro Nuno Santos] foi muito mais determinante para fazer com que algumas pessoas viessem a dizer que me apoiavam, a incentivar para me candidatar e talvez algumas pessoas que nunca tivessem pensado na possibilidade de eu ser candidato a Presidente da República", respondeu à Lusa, assumindo que foi uma declaração importante.