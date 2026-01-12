Ventura, Marques Mendes ou Seguro, quem vencerá as eleições segundo a inteligência artificial?

Domingo os portugueses serão chamados a escolher o próximo Presidente da República e a SÁBADO questionou seis ferramentas de inteligência artificial sobre quem será o novo Chefe de Estado, ou quais os candidatos que vão passar à segunda volta.



O MetaAI, PerplexityAI e a portuguesa Amália recusaram-se a responder às três questões colocadas pela SÁBADO com um nome; já o Gemini, o Copilot e o ChatGPT - depois de alguma insistência - avançaram com nomes. As questões foram iguais para todos os sites e são as seguintes: “Quem vai vencer as eleições presidenciais em Portugal no dia 18 de janeiro?”, “Quem é que achas que está mais perto?” e “Quem achas que será o vencedor?”

No caso do MetaAI as respostas foram curtas e sem grandes informações, na primeira questão chegou até a sugerir: “Experimenta procurar online, deve haver atualizações mais recentes!”. Depois de insistirmos referiu que “as sondagens têm apontado para uma disputa renhida. Os candidatos mais mencionados são o Marcelo Rebelo de Sousa e a Andreia Rodrigues”, dois palpites em candidatos inexistentes. No entanto, para a terceira questão já aponta dados mais próximos dos reais: “Os candidatos mais mencionados são o Henrique Gouveia e Melo, o Luís Marques Mendes, o André Ventura e o António José Seguro”.

O PerplexityAI também garantiu que “não é possível saber antecipadamente quem vai vencer as eleições”, até aí estamos de acordo, para depois referir que “as tracking polls e sondagens diárias mostram um 'empate técnico' entre António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, todos na casa dos 16–21%” e que os candidatos mais próximos de garantirem um lugar na segunda volta são “António José Seguro e André Ventura". Na terceira questão, o PerplexityAI reforça que “qualquer resposta com um nome agora seria apenas um palpite e poderia até induzir em erro quem ainda está a decidir”. Assim sendo ficamos, mais uma vez, na expectativa.

A nossa Amália refere várias vezes que não passa de uma “inteligência artificial” pelo que não consegue “prever os resultados de eventos futuros” e recusa-se mesmo a avançar com um nome. No entanto, vai sugerindo outras questões sobre o funcionamento das instituições democráticas às quais pode apresentar uma resposta: “Quais são as funções e poderes do Presidente da República em Portugal?”; “Qual é o processo para um cidadão português candidatar-se à Presidência da República?”; “Quais são os principais desafios que o próximo Presidente da República de Portugal poderá enfrentar?” ou “Como é que os cidadãos podem informar-se sobre os programas e propostas dos candidatos presidenciais?”

Passemos agora às ferramentas que nos avançam com nomes. O Gemini começa por dizer que “ainda é cedo para saber quem será o próximo Presidente da República”, mas refere que André Ventura e António José Seguro têm um “duelo pelo 1.º lugar” enquanto João Cotrim de Figueiredo é referido como “o fenómeno de subida”. No final acaba por dar um “palpite baseado nos dados”: “André Ventura ou António José Seguro ganhariam o maior número de votos no domingo, mas sem maioria absoluta” e deixa uma declaração onde não parece considerar Seguro como estando no campo dos moderados: “O vencedor final dependerá de quem passar com eles: se for um moderado (como Gouveia e Melo ou Marques Mendes), esse moderado tem as maiores chances de ser o próximo Presidente da República”.

O Copilot também refere que “ainda não é possível saber” quem será o vencedor, até porque “a disputa está equilibrada”. Mas depois de questionarmos a terceira vez aponta: “Tudo indica que Luís Marques Mendes ou Gouveia e Melo têm as melhores hipóteses de vitória, principalmente numa segunda volta contra André Ventura”, concluindo que “com base nos dados disponíveis hoje, Luís Marques Mendes aparece como o candidato com mais vantagem”.

Por fim, o tão famoso ChatGPT segue o mesmo modelo dos dois anteriores, começa por fugir à questão, mas por fim atira: “André Ventura parece ser o mais próximo de vencer (ou pelo menos chegar à segunda volta)”. Ainda assim, considera que “qualquer ‘favoritismo’ agora não garante vitória no final”.

Assim sendo, vemos que as várias ferramentas de inteligência artificial, tendo acesso às mesmas fontes online, dão respostas diferentes. O que parece ser comum é a ideia de que os cinco principais candidatos - António José Seguro, Luís Marques Mendes, André Ventura, Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo - terão resultados muito próximos e que haverá uma segunda volta.

Quanto em quem votar, o melhor mesmo é escolher por si.