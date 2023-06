Nunca Mais é Sábado: temos oito ideias para o seu fim de semana

1. Depois de duas atuações no Estádio Cidade de Coimbra em 2021 - qual percursor do fenómeno Coldplay neste estádio e nesta cidade, em 2023 -, Andrea Bocelli está de volta a Portugal. O famoso tenor italiano de 64 anos vai apresentar-se esta sexta-feira e este sábado, dias 30 de junho e 1 de julho, na Altice Arena, em Lisboa. Como convidada especial terá Cuca Roseta e a acompanhá-lo no concerto estarão uma orquestra e um coro "composto por dezenas de vozes", garante a promotora do espectáculo. Os bilhetes vão dos €50 aos €199.



2. Quem também atua em Portugal este fim de semana é uma das referências da nova pop brasileira. Com 35 anos, Duda Beat tem já dois álbuns editados - Sinto Muito, de 2018, e Te Amo Lá Fora, de 2021 - e vários singles de sucesso, como Bixinho (cerca de 64 milhões de plays no Spotify), Chega e Meu Jeito de Amar. A cantora e compositora vai apresentá-los este sábado, dia 1, a partir das 21h30, no Theatro Circo em Braga. Os bilhetes custam entre €20 e €25.







A cantora e escritora de canções brasileira Duda Beat atua em Braga este sábado D. R.

Neste momento, cada qual vê o que acontece à sua maneira. A proliferação de narrativas levou a que se extremasse a visão sobre a realidade e cada vez que há um extremar disso, acontece a diabolização dos antagonistas." A peça pode ser vista esta sexta-feira, 30 de junho, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

O trio que vai homenagear Bernardo Sassetti: da esquerda para a direita, Pedro Burmester, Mário Laginha e João Barradas D. R.



Há seis anos sem atuar em Portugal, as Warpaint regressam para um concerto no Porto Ritzau Scanpix/via REUTERS



O músico brasileiro Amaro Freitas atua esta sexta-feira em Matosinhos e no sábado em Loulé D. R.

3. Depois de se ter estreado no Teatro Nacional de São João, no Porto, há pouco mais de três meses, a encenação de Nuno Cardoso da peça As Bruxas de Salém, de Arthur Miller, chega este fim de semana a Lisboa. Inspirada pelas tensões nos EUA na primeira metade da década de 1950 e pelas perseguições do macarthismo aos intelectuais daquele tempo, acusados de subversão e comunismo, As Bruxas de Salém serviu a Nuno Cardoso para refletir sobre os fenómenos de radicalização que diz encontrar no presente., em março, o encenador apontava: "4. Poucos dias depois de se terem assinalado os 53 anos de nascimento do marcante pianista português Bernardo Sassetti, que morreu precocemente em 2012, com apenas 42 anos, o seu percurso e a sua vida artística serão celebrados em palco.Este fim de semana, há duas homenagens previstas: a 30 de junho, Mário Laginha e Pedro Burmester, dois pianistas que foram seus contemporâneos e cúmplices (colaboradores próximos), juntam-se em palco para recordar Sassetti. A 1 de julho, a homenagem será feita por um quinteto liderado pelo acordeonista português João Barradas. O primeiro concerto está agendado para as 21h45 e o segundo para as 21h30. Ambos acontecerão no palco do Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, Oeiras.5. Também o Porto vai receber concertos que merecem atenção este fim de semana. Desde logo, das norte-americanas Warpaint, que na última década e meia ajudaram a moldar o panorama indie-rock dos EUA com discos como The Fool (2010) e Warpaint (2014) e com canções como Love Is To Die e Billie Holiday. Sexta-feira, 30 de junho, sobem ao palco do Hard Club, no Porto, às 21h30.Ausentes de Portugal há seis anos - atuaram pela última vez no País em 2017, no festival NOS Alive -, trazem desta vez na bagagem o quarto álbum, Radiate Like This, editado em 2022.6. Quem também regressa a Portugal este fim de semana é o pianista brasileiro Amaro Freitas. Autor do disco instrumental Sankofa, editado em 2021, passará por Portugal com o seu trio (Aniel Someillan no contrabaixo, François Morin na bateria) para dois concertos.Esta sexta-feira, 30, atua no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, a partir das 22h. No dia seguinte, 1 de julho, toca no festival MED, em Loulé, a partir das 21h15. Os bilhetes para o primeiro concerto custam €12,50 e o bilhete diário para o MED custa €10.7. Mais jazz? É só ir ao Barreiro. De esta sexta-feira, 30, até domingo, 2, o Parque da Cidade daquela localidade tem muita música para oferecer. Entre os vários nomes do cartaz, destacam-se o quarteto do saxofonista americano Mark Turner, que atua às 23h30 de sábado, dia 1, e os trios liderados pelo saxofonista português João Mortágua e pelo pianista norte-americano Fred Hersch, com concertos agendados respetivamente para as 18h e 19h30 de domingo, dia 2.8. Já fora do domínio jazz, a cantora, instrumentista e compositora portuguesa Maria Reis apresenta-se este sábado, 1 de julho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Antiga integrante do duo Pega Monstro, que formou com a sua irmã Júlia Reis, vai apresentar os temas de discos como Chove na Sala, Água nos Olhos (2019), A Flor da Urtiga (2021) e Benefício da Dúvida (2022). Os bilhetes custam entre €12 e €15 e o concerto começa às 21h.