Metro de Lisboa recebe prémio de produtividade

O Metropolitano de Lisboa foi distinguido como o que mais melhorou a produtividade entre 2012 e 2019 pela Sociedade Mundial de Investigação de Transportes (World Conference on Transport Research Society ou WCTRS). O meio de transporte da capital portuguesa ficou à frente das cidades de Changsha na China, Osaka no Japão, Daejeon na Coreia do Norte ou Miami, nos EUA. Contudo, foram considerados dados sobre produtividade até 2019, pré-pandemia.





A associação avaliou índices de produtividade e de gestão para destacar "as cidades que lideram o caminho em transportes urbanos eficientes e rentáveis", lê-se no relatório cujo objetivo principal foi destacar as cidades com um sistema de metropolitano mais eficiente. Neste campo, foram distinguidas as cidades de Madrid (Espanha), Shenzhen (China), Kobe (Japão), Gwangju (Coreia do Sul), Hydebarad (Índia), Nova Iorque (EUA) e Toronto (Canadá).As regiões analisadas foram a Europa, China, Japão, Coreia, Índia, e EUA/Canadá. De acordo com comunicado do Metropolitano de Lisboa, foi feita uma "análise comparativa dos Relatórios e Contas das operadoras de transporte, permitindo identificar aqueles que mais se destacam em termos de eficiência e produtividade"."Esta distinção (…) atesta o trabalho árduo e a dedicação dos nossos profissionais e reforça o nosso compromisso em fornecer transportes públicos eficientes e fiáveis aos nossos clientes, lisboetas, pendulares e visitantes", considerou Vítor Domingues dos Santos, presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, citado na mesma nota.A entrega de prémios vai ocorrer em Montreal, Canadá, entre 17 e 21 de julho durante a Conferência Mundial da World Conference in Transport Research. No evento, marcarão presença 1.500 académicos, investigadores e representantes políticos de mais de 100 países de 6 continentes, indica o Metropolitano de Lisboa em comunicado.A Sociedade Mundial de Investigação de Transportes descreve-se, no site oficial, como "um fórum para a troca de ideias entre investigadores, gestores, policy makers e educadores na área dos transportes de todo o mundo". Segundo o relatório, este foi elaborado comparando dados de mais de 50 cidades e regiões metropolitanas na Ásia, Europa e América do Norte entre diferentes anos de 2012 a 2022. Devido à pandemia de covid-19, foram considerados os resultados de produtividade até 2019, ignorando os dados a partir de 2020.