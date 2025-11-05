Candidatura do PS em Setúbal diz que "desconhecia" problemas de deputado municipal detido por roubo

Marco Costa terá roubado três menores sob ameaça de uma arma branca
O cabeça de lista e vereador do PS reeleito nas últimas eleições autárquicas em Setúbal, Fernando José, garantiu esta quarta-feira que a candidatura socialista desconhecia qualquer problema com o deputado municipal detido no sábado por roubo na via pública.
Deputado municipal do PS apanhado pela PSP de Setúbal por roubar carteirasPS
"A candidatura do Partido Socialista desconhecia qualquer problema com o Marco Costa. Todos nós lamentamos o sucedido, mas, acima de tudo, isto é um drama pessoal e familiar, que nos choca a todos, que nos apanhou a todos de surpresa", disse o vereador socialista reeleito.
Fernando José falava numa conferência de imprensa, na qual fez um balanço positivo dos resultados alcançados pelo PS no concelho de Setúbal nas eleições autárquicas.
"Quem conhece o Marco sabe que aquilo não foi o Marco a agir e a atuar. É uma situação que nada tem a ver com política, tem a ver apenas com uma situação de drama pessoal e familiar muito grave. Mas nós, enquanto amigos, não o deixaremos cair e iremos estar próximos", acrescentou.
Na segunda-feira, o vereador Fernando José já tinha anunciado que Marco Costa iria renunciar ao mandato de deputado municipal.
Marco Costa é suspeito de ter participado num roubo na via pública, juntamente com outro homem.
Segundo a PSP de Setúbal, os dois suspeitos de envolvimento num roubo a três menores sob ameaça de arma branca foram localizados e detidos pouco depois do crime, tendo sido ambos constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência enquanto decorre o inquérito criminal.
