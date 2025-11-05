Sábado – Pense por si

Cavaco Silva: "Os erros cometidos por um Governo não podem ser escondidos"

Lusa 14:03
Antigo primeiro-ministro acredita que "é impossível" governar "sem falhas".

O antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva alertou esta quarta-feira que "é impossível" governar "sem falhas e erros", mas defendeu que, mesmo que falhar seja humano, os erros cometidos "não podem ser escondidos".

O antigo primeiro-ministro e Presidente da República Aníbal Cavaco Silva discursava na homenagem, na residência oficial de São Bento, que assinala os 40 anos da sua primeira tomada de posse como chefe do Governo, a 6 de novembro de 1985.

"Uma coisa é a teoria, outra é a prática política. Por mais que um governo trabalhe intensamente e se esforce, é impossível evitar falhas e erros. Como costumo dizer 'nobody is perfect' [ninguém é perfeito]. Em política, os erros cometidos por um Governo, mesmo que tal seja humano, não podem ser escondidos e, às vezes, os erros são mesmo inventados para serem notícia com estrondo", afirmou.

