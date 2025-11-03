Sábado – Pense por si

Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública

Lusa 12:57
Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa será presente ao Tribunal de Setúbal ainda hoje.

O deputado municipal do PS Marco Costa, reeleito nas últimas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal de Setúbal, foi detido no sábado por roubo na via pública, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte socialista.

Deputado do PS detido por roubo em Setúbal. Irá renunciar ao mandato
Deputado do PS detido por roubo em Setúbal. Irá renunciar ao mandato

"A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal", disse à agência Lusa o vereador Fernando José.

"Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar", acrescentou o autarca socialista.

A notícia da detenção do deputado municipal Marco Costa "por roubo na via pública" foi avançada hoje de manhã na página oficial do jornal O Setubalense na rede social Facebook.

Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa terá sido notificado para ser presente ainda hoje ao Tribunal de Setúbal.

