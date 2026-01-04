Campanha arranca este domingo com Lisboa e Porto na rota de vários candidatos

Eleições presidenciais vão ter lugar no próximo dia 18 de janeiro.

A campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro arranca este domingo, com vários candidatos a optarem por ações nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.



António José Seguro, candidato às presidenciais Rui Minderico/LUSA_EPA

Embora os candidatos já estejam na estrada há vários dias, apenas hoje tem oficialmente início a campanha para a 11.ª eleição em democracia para a Presidência da República, com um número recorde de 11 candidaturas, sete das quais apoiadas por partidos políticos.

Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro (apoiado pelo PS), João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) e o sindicalista André Pestana escolheram Lisboa para o arranque da campanha, com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada a iniciar a agenda com uma visita à Feira do Relógio.

Depois, Gouveia e Melo tem um almoço com apoiantes, também na capital, que contará com intervenções, entre outros, do mandatário nacional e ex-líder do PSD, Rui Rio.

Já António José Seguro apresentará a Comissão de Honra e os mandatários nacionais da sua candidatura pelas 17:30, numa unidade hoteleira lisboeta, na presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, antes de rumar a Leiria, mais concretamente ao Teatro Miguel Franco.

Cotrim Figueiredo começa o dia a correr das Docas até Belém e, à tarde, tem um evento no Centro de Congressos de Lisboa, quase à mesma hora a que André Pestana estará à frente da Assembleia da República para a iniciativa "contra os privilégios dos partidos".

Também Jorge Pinto estará na capital, para a denominada 'Festa de Abertura' da sua campanha, que acontece no Centro Cívico Edmundo Pedro, em Alvalade, já depois de o candidato apoiado pelo Livre ter começado a jornada com uma visita ao Mercado de Angeiras, em Matosinhos.

Luís Marques Mendes também inicia oficialmente a campanha num mercado, mas nas Caldas da Rainha, de onde seguirá para um almoço no Expo Salão Batalha, também no distrito de Leiria.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS termina o dia em Vila Nova de Gaia, onde tem previstas duas ações: um contacto com a população no cais daquela cidade 'vizinha' do Porto e uma sessão de esclarecimento na Herança Magna.

Também a Norte estará Catarina Martins, com a antiga líder do Bloco de Esquerda a protagonizar uma sessão pública no Coliseu do Porto às 17:00, já depois de ter visitado a feira do Canidelo, em Gaia, da parte da manhã.

Apenas André Ventura 'destoa' desta preferência pelas duas principais áreas metropolitanas do país, já que também António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, escolheu o Barreiro (distrito de Setúbal) para um encontro com a população, naquela que será a sua segunda ação do dia -- arranca a campanha de manhã, com uma visita ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche (Leiria).

O candidato presidencial apoiado pelo Chega começa formalmente a campanha em Silves, no Algarve, com uma arruada ao início da tarde, seguindo depois para Castro Verde, no distrito de Beja, onde tem um comício às 18:30 no Cine-Teatro Municipal.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro, com a campanha a terminar no dia 16, para o habitual dia de reflexão na véspera do sufrágio.

Concorrem também às presidenciais o pintor Humberto Correia e o músico Manuel João Vieira.

O vencedor deste sufrágio vais suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março de 2026.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.