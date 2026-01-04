IPMA coloca seis distritos do continente em aviso amarelo devido ao tempo frio

DGS deixa várias recomendações à população para se proteger das temperaturas baixas.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio entre a meia-noite de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira.
Tempo frio continua em Portugal DR
Segundo informação do IPMA, estão sob este aviso os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre, devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta numa nota publicada no seu 'site' que "quando a temperatura desce, o risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes aumenta".
Para se proteger dos efeitos negativos do frio na saúde, a DGS deixa várias recomendações à população, como evitar mudanças bruscas de temperatura, vestir roupa por camadas, proteger as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usar calçado antiderrapante para evitar quedas.
Manter a pele hidratada, sobretudo a cara, mãos e lábios, beber água e bebidas quentes e comer sopa são outras das indicações, para que a população se mantenha hidratada e quente.
Em casa, deve evitar-se estar mais de uma hora seguida sentado, para reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde e ajudar a manter o corpo aquecido.
A DGS aconselha ainda a população a fazer "refeições mais frequentes, encurtando as horas entre elas", e a aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, como, por exemplo, frutos e hortícolas, pois contribuem para reduzir o aparecimento de infeções.
Por outro lado, deve evitar-se o consumo de alimentos fritos, com muita gordura ou açúcar.
A DGS pede ainda especial atenção aos mais vulneráveis: "crianças pequenas, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre ou pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo".
Aconselha igualmente a população a planear com antecedência e confirmar se tem medicamentos e alimentos suficientes, caso seja mais difícil sair de casa, e, para os que não podem sair de casa, recomenda que identifiquem outras pessoas que os consigam ajudar a ir buscar alimentos e medicamentos.
No exterior, por causa do frio, deve-se evitar esforços físicos.
