A acção de protesto de empresários e funcionários de camionagem portugueses, que deixaram de circular hoje a partir das oito horas, não foi cancelada apesar de uma reunião com o Governo na noite de domingo. Esta segunda-feira, está a ocorrer um novo encontro entre a Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP) no Ministério do Planeamento e Infraestruturas e com a presença da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).O protesto pode levar a marchas lentas ou à imobilização das viaturas nas bermas de vias, de norte a sul do país, sem localização específica pré-determinada. No Brasil, nos últimos dias, os camionistas também mantém protestos há dias devido aos preços dos combustíveis.Ao Diário de Notícias, os camionistas frisam o que leva ao protesto. "Pagamos impostos altíssimos, combustíveis altíssimos. Por isso, o sector dos transportes vai exigir que seja respeitado", afirmou Márcio Lopes, presidente da ANTP. "Somos responsáveis por 5% do produto interno bruto e transportamos os restantes 95%."Os camionistas exigem a regulamentação do sector, a criação de uma secretaria de Estado dedicada aos transportes, a indexação do preço dos transportes ao dos combustíveis, descontos nas portagens e melhores condições de trabalho para quem conduz os camiões.A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) não apoia o protesto, que critica por ser patrocinado "por uma entidade patronal". "Não é uma greve porque não é convocada por nenhuma organização sindical, as entidades que, nos termos da lei portuguesa, têm, legitimidade para as convocar", sublinha a Federação. "Trata-se de um lock-out, proibido pela Constituição da Republica Portuguesa."A Federação defende que a ANTP, que convocou o protesto, retome "as negociações de um Contrato Colectivo de Trabalho para o sector, que se aplique aos trabalhadores das empresas que representa".