A autarquia do Seixal está a pagar 20 mil euros por mês para fazer a segurança à torre do Bairro da Jamaica que foi desocupada em Dezembro. O valor foi avançado à SÁBADO pelo presidente Joaquim Santos.





"Se aquele edifício já tinha problemas com as pessoas lá, agora sem as pessoas e com a água cortada e com as paredes que foram destruídas para tirar de lá as coisas", ainda mais. É por isso que, desde que, em Dezembro, os 187 habitantes foram realojados, a autarquia está a pagar estes 20 mil euros a uma empresa de segurança "para garantir que ninguém vai para lá".E, mais, diz o autarca comunista, como "está em risco de ruir", representa um risco para o edifício contíguo, cujos habitantes também serão realojados.O projeto da autarquia é fazer ali um jardim. Mas a Urbangol, proprietária dos terrenos e do edificado, intentou uma ação para mantê-los. Joaquim Santos alega que tal não é possível por não estarem enquadrados no PDM. E mantém que é imperioso "demolir o edifício": "Não podemos correr o risco de ser novamente ocupado".Para já, o edifício desocupado mantém-se intocado porque a ação da Urbangol está a impedir a autarquia de o fazer, noticiou a Antena 1 há cerca de duas semanas.

"Existe diferendo com o proprietário dos terrenos há muitos anos. Em 2017 colocámos uma ação sobre o edifício antes de assinar protocolo com o governo, em Dezembro, para o realojamento. Se [o proprietário] não o demolisse, a Câmara fa-lo-ia."



A discussão continuará na justiça.



No domingo de manhã, a polícia foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres" no Bairro da Jamaica, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.



Segundo a PSP, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras.



No incidente ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente da PSP que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada.