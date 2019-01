Ataque na esquadra da Bela Vista, em Setúbal, poderá ter sido retaliação aos incidentes ocorridos no bairro da Jamaica, no Seixal.

A esquadra da PSP no bairro da Bela Vista, em Setúbal, foi atingida na madrugada desta terça-feira por três cocktails molotov e, durante a noite desta segunda-feira, na Póvoa de Santo Adrião e Odivelas, distrito de Lisboa, foram incendiados caixotes do lixo e viaturas, segundo a PSP.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que foi atacada por volta das 3h15 da manhã e que, apesar de não haver feridos e de os polícias terem controlado o incêndio, houve danos materiais no edifício da esquadra e numa viatura civil.



De acordo com a PSP, ainda não foram identificados os suspeitos do ataque e, "até ao momento", nada leva a crer que estes atos de violência "estejam associados à manifestação ocorrida ontem no Terreiro do Paço".



Antes deste ataque à esquadra da Bela Vista, tinham já sido registadas quatro viaturas incendiadas também com recuso a cocktails molotov, duas em Odivelas e duas em Póvoa de Santo Adrião. A PSP adianta ainda que também foram "incendiados e destruídos 11 caixotes do lixo e danificadas, nesta sequência, cinco viaturas, na zona circundante ao Bairro da Cidade Nova".



As autoridades referem que "desenvolveu diligências e investigações que permitiram intercetar quatro suspeitos, tendo sido detido um indivíduo do sexo masculino, de 18 anos de idade, depois de reconhecimento por testemunhas como um dos autores do lançamento dos engenhos incendiários".

No comunicado, a PSP afirma ainda que "o clima de segurança foi restabelecido" nestas zonas e que foi "reforçado o dispositivo policial nos locais, garantindo a tranquilidade e normalidade a todos os residentes".



Os confrontos no Bairro da Jamaica, a manifestação no Terreiro do Paço e as pedras e tiros de borracha no Marquês



Na origem destes distúrbios poderá ter estado o caso de violência policial registado, este domingo, no Bairro da Jamaica, no Seixal, onde algumas agressões de agentes da PSP foram divulgadas através de vídeos publicados nas redes sociais. De acordo com as autoridades, os moradores terão atirado pedras aos agentes mas estes queixam-se de abuso policial. Foi aberto um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam", embora a direção nacional da PSP refira ter agido apenas em "legítima defesa". No incidente ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente da PSP que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



Pelo seu lado, a associação SOS Racismo anunciou que vai apresentar uma queixa ao Ministério Público na sequência destes acontecimentos.





Joana Mortágua, PSD de Lisboa e as exigências de responsabilidades



Devido aos incidentes ocorridos no Bairro da Jamaica, a deputada do Bloco de Esquerda antes de conhecidos os resultados de qualquer inquérito ao sucedido".



"Na sequência destes distúrbios, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua, ainda antes de conhecidos os resultados de qualquer inquérito ao sucedido, partilhou um vídeo dos incidentes e veio acusar a polícia de ‘4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica’ e afirmar que, podem os polícias, ‘ir começando a pensar em desculpas, mas não há explicação para isto'", refere o comunicado dos sociais-democratas.

Devido a estes acontecimentos, um grupo de cerca de 50 manifestantes organizou para a tarde desta segunda-feira um protesto que se iniciou no Terreiro do Paço, junto ao Ministério da Administração Interna, e terminou no Marquês de Pombal. No entanto, o protesto não acabou da melhor maneira, com manifestantes a atirarem pedras e petardos a agentes da PSP - que respondeu com tiros de balas de borracha. Quatro pessoas presentes nos protestos foram detidas.Devido aos incidentes ocorridos no Bairro da Jamaica, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua manifestou-se na redes sociais, pedindo responsabilidades e referindo que "não há explicação" para a violência registada no domingo. Em resposta, o PSD de Lisboa emitiu um comunicado no qual pede responsabilidades a Mortágua pelas "declarações irresponsáveis" proferidas "

São 4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica. Podem ir começando a pensar em desculpas mas não há explicação para isto. O Bloco vai exigir responsabilidades. https://t.co/ktKGejA7NR — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) 20 de janeiro de 2019