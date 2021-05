Câmara de Lisboa vai inspecionar marquise no apartamento de Cristiano Ronaldo

O autarca lisboeta, Fernando Medina, avançou que a Câmara Municipal de Lisboa "vai inspecionar o que está feito" e que "tudo será regularizado de acordo com a lei". Construção no topo do edifício não foi autorizada pelos condóminos e está acima da quota máxima permitida para a zona.