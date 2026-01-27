Sábado – Pense por si

Portugal

Câmara de Lisboa terá de pagar multa por entregar dados pessoais à Rússia

Lusa 08:31
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da autarquia.

O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou o recurso da Câmara de Lisboa sobre o caso conhecido como "Russiagate", decidindo que a autarquia terá de pagar a coima relacionada com a entrega de dados pessoais à Rússia.

Câmara de Lisboa condenada a pagar coima no âmbito do 'Russiagate'
Câmara de Lisboa condenada a pagar coima no âmbito do "Russiagate" DR

Segundo escreve esta terça-feira o Diário de Notícias, a autarquia alegava que não havia lugar a pagamento da multa - cerca de um milhão e 250 mil euros por 225 infrações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na primeira decisão - pois, no entender do município, as entidades públicas não empresariais não estariam abrangidas.

O TC rejeitou este argumento, acabando por validar todas as anteriores decisões dos tribunais nesta matéria.

Os juízes conselheiros defenderam que a lei não faz distinção entre empresas privadas e entidades públicas (empresariais ou não) no que ao RGPD.

A Câmara de Lisboa tinha sido condenada, em 2022, a pagar uma coima de um milhão e 250 mil euros depois de ter sido acusada por ativistas que participaram num protesto junto à embaixada da Rússia, em janeiro de 2021, a favor Alexey Navalny (opositor russo que morreu em 2024 na prisão) de ter entregado os seus dados pessoais à embaixada russa.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo que terminou com a condenação da câmara, na altura presidida por Fernando Medina, ao pagamento da multa.

A autarquia contestou e o Tribunal Administrativo e Fiscal de Círculo de Lisboa, em 2024, deu-lhe razão parcial e reduziu a coima para cerca de um milhão de euros.

Já com Carlos Moedas na presidência da autarquia, foi apresentado um novo recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul e a decisão resultou numa nova redução da multa, para 738 mil euros, que segundo o Diário de Notícias corresponde a 65 contraordenações por violação à Lei da Proteção de Dados.

Contudo, segundo o jornal, como têm existido vários recursos, é possível que das 225 contraordenações iniciais restem cerca de 30, estando algumas em risco de prescrever.

Artigos Relacionados
Tópicos Decisão violação Multa Prisão Lisboa Rússia Tribunal Constitucional de Portugal Fernando Medina Carlos Moedas
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Câmara de Lisboa terá de pagar multa por entregar dados pessoais à Rússia