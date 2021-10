Câmara de Lisboa foi responsável por 65% das contas por pagar nos municípios

A despesa do executivo de Medina chegaram aos 300 milhões de euros no ano passado. Despesas aumentaram de forma generalizada por todo o país.

A autarquia de Lisboa, liderada por Fernando Medina, foi responsável no ano passado por 65% do valor das contas por pagar em 298 câmaras do país no ano passado, segundo revela um relatório do Conselho de Finanças Públicas (CFP) citado pelo Diário de Notícias



