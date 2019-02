O vereador da Educação, Manuel Grilo (BE), que tem um acordo para o governo do concelho de Lisboa com o PS, também subscreveu a moção, considerando "um escândalo" a forma como as obras foram interrompidas a meio naquele estabelecimento de ensino, em 2009.



A escola onde estudaram Mário Cesariny, Júlio Pomar ou Joana tem espaços em estaleiro, que estão interditos, onde as obras foram interrompidas, e não tem cantina.



O PSD, através do vereador João Pedro Costa, levantou também a questão da educação em Lisboa, com moções contra a falta de pessoal não docente e pedidos de informação sobre a situação de obras em curso nas escolas.



"Mais de dez escolas estão em obra, com mais de 365 dias de atraso", apontou João Pedro Costa.



O vereador social-democrata quer saber quantos alunos estão a ter aulas em pré-fabricados e quantas dessas estruturas estão montadas em escolas da capital que estão a sofrer obras.



A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira uma moção do PCP exortando o Governo a concluir com urgência as obras na Escola Artística António Arroio , que na semana passada esteve três dias sem aulas devido a problemas elétricos.A moção, que foi votada favoravelmente por todas as forças políticas, com exceção do PSD , que se absteve, exorta "o Governo, através do Ministério da Educação, a proceder com a máxima urgência à conclusão das obras de requalificação da Escola Artística António Arroio".