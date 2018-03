O presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, alertou esta segunda-feira para a carência de dádivas de sangue no Centro Hospitalar, apontando que o nível de autossuficiência deste serviço está "longe de ser exequível".Num comunicado cujo título é "Câmara alerta para carência de sangue no Hospital de Gaia", esta autarquia fala das necessidades do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), o qual Eduardo Vítor visitará terça-feira para fazer uma dádiva de sangue."Para se tornar autossuficiente no que se refere ao volume de sangue armazenado para transfusão, o serviço [de sangue do CHVNG/E] precisa de uma média de 40 colheitas por dia, um valor que ainda está longe de ser exequível", refere o comunicado.Já o autarca aponta que com a sua dádiva e com a de outros responsáveis da vereação camarária "pretende mostrar que dar sangue deve ser uma responsabilidade de todos os cidadãos"."Se estamos aptos para o fazer, não devemos descartar essa possibilidade. Hoje por alguém que precise, amanhã por nós ou por alguém que nos é próximo. O Hospital de Gaia precisa de mais dadores e sinto que nos compete dar o exemplo", afirma Eduardo Vítor Rodrigues, citado na nota.Terça-feira assinala-se o Dia Nacional do Dador de Sangue, no entanto a autarquia destaca que "todos os dias são imprescindíveis para promover o valor social e humano da dádiva de sangue", sublinhando o lema: "Use o poder que lhe corre nas veias e doe sangue".De acordo com dados recolhidos pela agência Lusa em Agosto do ano passado, o Serviço de Sangue do CHVNG/E foi autossuficiente até 2007, mas agora tem capacidade para 89% das suas necessidades, pedindo 11% ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação.Segundo o director de serviço, Manuel Figueiredo, neste intervalo, a unidade hospitalar registou "uma quebra em dádivas de sangue semelhante à que aconteceu em todo o país", somando-se o facto do tipo de cirurgias que têm sido realizadas desde essa altura "serem mais sofisticadas, o que aumentou a necessidade de utilização de sangue".O responsável garantiu que nunca houve necessidade de atrasar cirurgias por falta de sangue, mas frisou a meta da autossuficiência e, a título de exemplo, contou que um doente politraumatizado pode precisar de mais de 30/40 unidades de uma só vez. Uma leucemia pode 'gastar' mais de 30 unidades. E um parto complicado pode exigir mais de seis unidades.O serviço de dádivas de sangue do CHVNG/E tem estacionamento gratuito, está localizado à entrada do portão de acesso à urgência, o horário de funcionamento estende-se de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 18:30 e aos sábados, das 8:30 às 13:30.Os dadores têm acesso aos resultados das suas análises e ficam sempre a saber quando é que o seu sangue é utilizado.