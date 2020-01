Câmara de Cascais vai investir 39 ME na reabilitação das escolas secundárias

Câmara Municipal de Cascais anunciou hoje um investimento de 39 milhões de euros para a realização de obras nas escolas secundárias do concelho, no âmbito da delegação de competências.

O anúncio foi feito esta tarde pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), durante uma cerimónia de apresentação aos jornalistas dos eventos que se irão realizar no município durante este ano.

O autarca social-democrata referiu que o investimento será "inteiramente municipal" e que pretende "resolver os problemas de precariedade das escolas secundárias", que passaram a estar sob gestão da autarquia na sequência do processo de descentralização das competências na área da Educação.

"Temos situações de escolas muito precárias, sendo o caso mais paradigmático o da Escola Secundária de Cascais, que é provisória há 45 anos. A sua situação de degradação não é digna nem para professores, nem para estudantes", apontou.

Carlos Carreiras justificou a decisão do investimento ser inteiramente municipal com a "incapacidade financeira" do Governo de resolver os problemas estruturais nas escolas.

"Não tínhamos a expectativa que o Governo tivesse essa capacidade, por isso será verba do orçamento municipal", sublinhou, ressalvando que a situação financeira do município "é robusta".

Durante a sessão foi também anunciada a criação do projeto "Baia da Conhecimento", em parceria com a "School of Business and Economics", da Universidade Nova de Lisboa, que prevê a instalação de novos equipamentos universitários no concelho de Cascais.

Para este espaço, localizado na zona de Carcavelos, está prevista a instalação das escolas de Medicina, de Educação e de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a Escola Superior de Saúde de Alcoitão e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

A autarquia anunciou ainda que as obras da nova marina de Cascais irão ter início durante o primeiro semestre deste ano.