A poucos dias do 25 de Abril, na sua última Conversa em Família na RTP, Marcello Caetano já não era o mesmo presidente do Conselho que se estreara nesse modelo de comunicação no início de 1969. Agora, o cenário simulava um palácio, vendo-se apenas uma porta austera. O cadeirão alto de outras "conversas" deu lugar a uma invisível cadeira de uma invisível secretária.De Caetano, apenas o busto comunicava, ou, com o zoom, a cabeça. Nesse dia, leu passagens inteiras, tentando, como sempre, mas com dificuldade, simular o improviso da oralidade. Balançou-se na cadeira, mostrando incómodo, e apontou o dedo aos espectadores, ou aos seus adversários, num sinal que já não era de autoridade, mas de autoritarismo patético. O seu regime ruía.