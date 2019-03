A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade da vítima. A cabeça foi encontrada na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, esta quinta-feira.

A mulher cuja cabeça foi encontrada dentro de um saco de plástico na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, morreu há pelo menos três dias.



As autoridades estão a investigar o caso - no local onde foi encontrada a cabeça estiveram agentes da Autoridade Marítima e da Polícia Judiciária -, mas de acordo com o Jornal de Noticias ainda não há pistas sobre a identidade da vítima.



O saco de plástico terá sido arrastada por cães antes de um funcionário a Administração do Porto de Leixões a encontrar. Os animais terão mordido o saco onde se encontrava a cabeça da vítima, já em estado de decomposição, apurou o jornal Correio da Manhã.



Segundo a Lusa, o alerta para a cabeça foi dado por volta das 10h00, após o que se deslocaram ao local agentes da Polícia Judiciária (PJ), que tomaram conta da ocorrência.



A PJ "esteve a remover lixo de dentro de um contentor próximo do local onde foi encontrada a cabeça, para tentar descobrir se encontrava mais partes do corpo", mas a busca foi infrutífera.



Não tendo encontrado outras partes do corpo, a PJ deu por concluídas as investigações cerca das 12:15, após o que a cabeça foi transportada ao Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros de São Mamede de Infesta, revelou à Lusa a mesma fonte.