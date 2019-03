Cabeça decapitada em praia é de mulher vítima de crime passional

Polícia Judiciária identifica mulher, estrangeira, cuja cabeça foi encontrada num saco plástico na praia do Óscar, em Leça da Palmeira.

A Polícia Judiciária do Porto identificou a vítima cuja a cabeça foi encontrada no passado dia 7 dentro de um saco plástico, na praia do Óscar, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Trata-se de uma mulher de nacionalidade estrangeira e os investigadores acreditam que terá sido vítima de um crime passional.



O resto do corpo ainda não foi localizado.



