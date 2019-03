Cabeça de mulher encontrada em Leça foi arrastada pela praia

Parte do corpo da mulher foi encontrada esta quinta-feira na praia do Óscar, em Leça da Palmeira.

A cabeça da mulher que esta quinta-feira foi encontrada dentro de um saco de plástico na praia do Óscar, em Leça da Palmeira, foi arrastada por cães antes de um funcionário a Administração do Porto de Leixões a encontrar.



Os animais terão mordido o saco onde se encontrava a cabeça da vítima, já em estado de decomposição.



Saiba mais no Correio da Manhã.