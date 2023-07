Buscas em curso: Altos quadros da Altice investigados por branqueamento e fraude fiscal

Armando Pereira, número dois da Altice, logo atrás de Patrick Drahi, o francês que lidera a empresa a nível mundial, é o principal alvo de uma operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária.







A notícia está a ser avançada pelo jornal Correio da Manhã Em 2021, arevelou os negócios imobiliários que levaram à operação desta manhã:Recorde ainda a história de Armando Pereira, co-fundador da empresa e visado nas buscas. A sua casa em Vieira do Minho, Braga, também está a ser alvo de buscas.A Altice Portugal "confirma que foi uma das empresas objeto de buscas" no cumprimento de mandado do Ministério Público e que "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada, de acordo com a agência Lusa. "A Altice confirma que foi uma das empresas objeto de buscas pelas autoridades em cumprimento de mandado do Ministério Público no âmbito de processo de investigação em curso."A Autoridade Tributária e o procurador Rosário Teixeira, do DCIAP, "têm esta manhã em marcha uma grande operação que tem como alvos alguns dos mais altos responsáveis da Altice em Portugal", referindo que em causa estão "suspeitas de crimes como falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada", indica a Lusa.