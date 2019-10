DarkMoonWolfHá 1 hora

Depois de darem cabo do espolio nacional obtido por parte da nobreza e esforço de uma pátria com rei e roque, eis que vêm novamente os arautos da politiquice destruir mais um pouco da nossa nobre historia em prol do espolio do estado.... para que? para que daqui a uns anos possam vender a uma galeria de arte estrangeira a fim de fazer mais uns trocos. Meus Reis, meus antecessores, meus ancestrais.... perdoem-nos por acabar de destruir a historia de Portugal. O povo não sabe o que faz!!!