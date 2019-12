A plataforma de mobilidade Bolt, antiga Taxify, lançou uma nova categoria "Green" em Lisboa, o que permite aos seus utilizadores optarem por um serviço com carros totalmente elétricos a partir desta segunda-feira, dia 30 de dezembro."A criação de um serviço sustentável sempre foi uma das nossas principais preocupações e são também cada vez mais os utilizadores que procuram uma oferta mais ecológica", disse David Ferreira da Silva, responsável pela empresa em Portugal, citado em comunicado.Acrescentou que "por isso, em linha com o nosso 'Green Plan' e o objetivo de compensação das emissões de carbono em todas as viagens realizadas na Europa, decidimos lançar uma nova categoria onde a comodidade e sustentabilidade estão em primeiro lugar".A empresa revelou em comunicado que esta nova categoria "Green" tem uma tarifa inicial de 2,5 euros, bem como um valor de nove cêntimos por minuto e 59 cêntimos por quilómetro. Para usar esta categoria, basta escolher a opção Bolt Green que está disponível na App antes de iniciar uma viagem.Com esta nova adição, a aplicação da Bolt passa a ter disponível quatro categorias diferentes: a básica, a XL com carros de seis lugares, a categoria de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, e a categoria Green.A plataforma de mobilidade criada na Estónia atua em mais de 35 países em todo o mundo e lidera o serviço em número de clientes nos continentes europeu e africano, rivalizando com outras plataformas como a Uber ou a Kapten.