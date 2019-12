As Finanças do Porto e a Polícia Judiciária estão a investigar um alegado esquema fraudulento de emissão de faturas falsas da Boavista SAD a favor da empresa Fun Addict, propriedade de Paulo Silva, irmão de Eduardo Silva (Edu), sócio-gerente da empresa de segurança SPDE, arguido na Operação Fénix. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, as Finanças do Porto suspeitam que uma série de faturas emitidas pela Boavista não tinha correspondência a serviços efectivamente prestados, tratando-se apenas de uma forma de encobrimento de financiamentos de Paulo Silva ao Boavista.

Uma operação de combate ao branqueamento de "milhões de euros" da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária levou esta quarta-feira à constituição como arguido do presidente do Boavista, Vítor Murta, depois da realização de 13 buscas, entre elas à sede do Boavista e à casa do atual e ex-presidente, João Loureiro.

Em comunicado, a divisão do Norte da PJ referiu que foram levadas a cabo 10 buscas domiciliárias e três não domiciliárias nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro, sem especificar os alvos concretos. O presidente do Boavista foi constituído arguido.

A polícia afirma que "foi identificada uma vantagem patrimonial de milhões de euros", com os suspeitos a servirem-se de "faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras" e utilizando também "ocultação de proveitos".

Para o branqueamento "foram usados mecanismos como a aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos" e "para concretizarem as atividades ilícitas referidas os suspeitos recorreram a aconselhamento jurídico e técnico especializado".

As buscas foram realizadas no âmbito de um inquérito crime do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, 12.ª secção, envolvendo 80 efetivos entre magistrados judiciais e do Ministério Público, agentes da Diretoria do Norte da PJ e inspetores tributários da Direção de Finanças do Porto.

Numa nota enviada às redacções, o Boavista confirmou as buscas nas instalações da SAD mas revelou que nenhum funcionário ligado ao clube teve buscas domiciliárias. "O Boavista está a colaborar com as autoridades para que fique esclarecido o mais rapidamente possível. Só mais tarde poderemos abordar o tema com maior clareza. Podemos sim adiantar que ninguém dos quadros do Boavista foi alvo de buscas domiciliárias", explicou o emblema "axadrezado".

Outra das entidades visadas foi o Grupo Desportivo da Gafanha, de Ílhavo. Em declarações à Lusa, o presidente do GDG, Carlos Peleja, confirmou que elementos da PJ estão nas instalações do clube "a ver a contabilidade entre 2015 e 2017", que corresponde ao período da direção liderada por João Paulo Ramos.