A Polícia Judiciária, numa operação conjunta com elementos da Autoridade Tributária estão, esta quarta-feira, a realizar buscas nas instalações da SAD do Boavista, no Porto, e numa empresa de organização de eventos. Em causa estão suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, avança o Jornal de Notícias Estão a decorrer buscas domiciliárias e não domiciliárias em simultâneo na região do Grande Porto.O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, estando envolvidos na operação meios da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, explica a PGR. As buscas estendem-se a uma empresa organizadora de eventos, mas ainda não há arguidos.