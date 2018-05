57% das estudantes portuguesas escolhem cursos de Ciência

, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

Portugal está na crista dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com maior número de mulheres a frequentar o ensino superior nos cursos STEM (Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática) e que ambicionam seguir carreira nestas áreas. A média entre os países da OCDE nestes cursos é de 39%, mas em Portugal são 57% as mulheres a estudar estas matérias nas universidades nacionais.Nos últimos anos as alunas portuguesas têm entrado neste mundo que anteriormente era reconhecido como "tipicamente masculino". Estas conclusões vêm confirmadas no estudo "The Pursuit of Gender Equality", que analisa a paridade de géneros nos países em várias vertentes, "deixam claro o reconhecimento internacional que Portugal tem hoje nas áreas das ciências e tecnologias e que é fruto de um trabalho realizado ao longo dos últimos 20 anos em programas como o Ciência Viva", disse Manuel Heitorao Expresso.Mas Heitor reconhece ainda que há um longo caminho a percorrer pela crescente qualificação dos portugueses e a captação de um maior número de mulheres para as áreas STEM. "Se é verdade que nos cursos superiores de ciências Portugal tem mais mulheres do que a maioria dos países, e até nas engenharias já há especialidade de clara prevalência feminina, o mesmo não sucede nas tecnologias de informação, onde a desigualdade de géneros ainda é grande", afirma o ministro.