Novos dados apontam Portugal como um dos países que mais horas trabalham no mundo por ano. O recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) coloca Portugal na 14ª posição no seu ranking de países que mais trabalham por ano, com 1842 horas acumuladas durante o período de 2016.

Isto significa uma média de cerca de cinco horas por dia para cada trabalhador, incluindo fins-de-semana e os 22 dias úteis de férias segundo os direitos definidos no Código do Trabalho. Sem abranger estes tempos e, fazendo referência a 2016 – ano de objecto dos dados estudados -, cada português tem um horário de expediente de seis horas e meia.

Em comparação com o país desta lista que menos tempo trabalha, a Alemanha, são mais duas horas – de acordo com a OCDE, os germânicos trabalham cerca de quatro horas e meia em cada dia de trabalho. No topo do ranking está o México, com 2255 horas totais, traduzidas em quase oito horas de trabalho por dia.





Horas médias de trabalho na OCDE Foto: Infogr.am



A análise cobriu os 35 países representados pela OCDE e ainda cinco países que estão em consideração para se juntarem. Os primeiros cinco países da lista são México, Costa Rica - com 2212 horas totais de trabalho por ano -, Coreia do Sul – com 2069 horas, Grécia - com 2235 horas – e Rússia, com 1974. No prisma contrário encontram-se a Alemanha, a Dinamarca – com 1410 horas de trabalho durante o ano de 2016 -, a Noruega - com 1424 -, a Holanda e o Reino Unido.

Face a estes dados, a Coreia do Sul, em terceiro na lista da organização, decidiu implementar leis para reduzir o número máximo de horário laboral de 68 para 52 horas. As novas normas entrarão em vigor a partir de Julho de 2018 e o objectivo do parlamento sul-coreano será aumentar a produtividade do país e a sua taxa de natalidade.

Estudos complementares da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma unidade unilateral da Organização das Nações Unidas (ONU), mostram que países com salários baixos tendem a carregar uma maior carga horária que os seus homólogos mais ricos.

A investigação explica que isto acontece devido a uma série de factores como a proporção de trabalhadores por conta própria na actividade laboral, os salários baixos, a insegurança no trabalho ou até aspectos culturais.

A Coreia do Sul é um dos países que contraria estes factos mas não está única: o Japão tem o mesmo problema, a "morte por excesso de trabalho", expressa não só em estatísticas mas numa palavra que a língua japonesa arranjou: karoshi. O termo traduz o sentimento que os trabalhadores asiáticos atravessam quando acumulam a pressão do trabalho.

A média japonesa não está entre as mais altas da OCDE mas o número de casos médicos de karoshi, cerca de 1500 durante o ano fiscal de 2016, resumem a realidade da população mundial acerca das horas de trabalho que, todos os anos, carregam nas costas.

Na Europa, todos os países têm um limite legal de horas de trabalho semanais, e apenas a Bélgica e a Turquia têm horários de trabalho acima das 48 horas recomendadas pela Organização Internacional do Trabalho. Em Portugal, a lei laboral estabelece um máximo de 8 horas de trabalho diário e 40 horas de trabalho semanal.

Mas nem todos os continentes e países são assim. De acordo com a OIT, a Ásia é o continente no qual as pessoas trabalham mais horas – onde a maioria dos países, 32%, não tem sequer um limite nacional de horas de trabalho semanais e outras, 29%, tem padrões acima das 60 horas laborais por semana. E é na África que está o maior problema de todos. Em mais de um terço do continente africano, a comunidade laboral trabalha acima de 48 horas por semana.

No continente americano, 34% das nações não tem um limite universal de horas de trabalho, entre as quais inclui-se os Estados Unidos da América. E no Médio Oriente oito em cada 10 países permite horários de trabalho acima das 60 horas por semana.

Um estudo previamente divulgado pelo banco suíço UBS, revelou que as cidades com maior número de horas semanais de trabalho eram Hong Kong, com 50,1, Bombaim, na Índia (com 43,7) e a Cidade do México, capital mexicana com cerca de 42 horas totais.

Os mexicanos, além do maior número de horas de trabalho por ano, têm ainda um dos regimes mais duros na atribuição de férias e feriados: o seu limite legal é menos de 10 dias, de acordo com a BBC. Mas podia ser pior. Na Índia, onde não existe um limite máximo de horas de trabalho, os trabalhadores não têm um mínimo de dias garantidos de dispensa da sua ocupação profissional.