As novas instalações vão ser requalificadas pelos próprios reclusos.

O Estabelecimento Prisional de Braga vai ter um quarto para visitas íntimas com a colaboração financeira da Câmara Municipal de Braga, anunciou esta segunda-feira o presidente daquela autarquia.



À margem de uma visita àquele estabelecimento para acompanhar o trabalho de um grupo de reclusos que estão a colaborar na construção de uma instalação artística a apresentar na Noite Branca, Ricardo Rio adiantou que o assunto irá "brevemente" ser analisado pelo executivo camarário.



"Temos colaborado a diversos níveis, tentado fazer vários diversos melhoramentos [no estabelecimento prisional], como o campo de jogos. Estamos neste momento a trabalhar num outro protejo para a requalificação de edifícios para criação de um espaço de visitas privativas que irá a reunião de câmara em Setembro, Outubro, no máximo", revelou o autarca.



As novas instalações vão ser, segundo adiantou a directora do Estabelecimento Prisional de Braga, Isabel Duarte Paulo, vão ser requalificadas pelos próprios reclusos, revelando ainda que em Braga não há sobrelotação de homens.



"Temos pensado em edificar aqui um primeiro piso dando um novo rosto à escola, há duas salas de aula, ficariam as duas salas de aula aqui e um quarto de visitas íntimas que será feito com a ajuda e colaboração financeira da câmara", apontou a responsável.



Para Isabel Paulo, " trabalho é uma ferramenta muito importante na reinserção social, é através dele que há uma ligação com a sociedade civil".



"A prisão já não é vista só como uma punição em si, é sempre associada a reinserção para que mais tarde não voltem a delinquir e se insiram na sociedade", explanou.



No Estabelecimento Prisional de Braga, vocacionado essencialmente para albergar presos preventivos, estão cerca de 90 homens, sendo que, segundo adiantou Isabel Paulo, "43 estão a trabalhar" dentro de portas.



"Num estabelecimento com esta idade, que já tem alguma, é preciso sempre a manutenção. Pintura de paredes, canos, mobiliário, há um uso diário e intenso", descreveu.



A responsável disse ainda que "as principais dificuldades são conseguir o material de construção".