Cortar água e recolha de lixo no Funchal? "Hipótese está sobre a mesa"

A dívida da Câmara Municipal do Funchal à empresa responsável pelo fornecimento de água e pela recolha dos resíduos no município, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM), superou os 29 milhões de euros no final do ano passado. Apesar de o município do Funchal receber a totalidade da fatura que emite todos os meses aos residentes, paga em média "apenas 65% da fatura mensal de águas e resíduos" à ARM, avançou esta empresa à SÁBADO. A Câmara Municipal do Funchal não paga, o caso está nas mãos da justiça, os serviços continuam a ser prestados, mas pode não ser por muito mais tempo, já que o corte dos serviços "é uma hipótese que está sobre a mesa", adiantou a ARM.



O facto de a ARM continuar a prestar serviços no Funchal, mesmo sem o cumprimento dos respetivos pagamentos e com acumulação de dívida, está a deixar outros autarcas indignados, ameaçando deixar de pagar também a totalidade da fatura.

A ARM explicou que, neste momento, nenhum dos cinco municípios aderentes - Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico, Porto Santo e Santana - suspendeu o pagamento, ou parte dele. "Apenas a Câmara Municipal do Funchal não paga à ARM parte dos serviços prestados". E clarificou ainda qual a parte que é paga: "A CMF recebe dos seus clientes a totalidade da fatura que emite todos os meses, mas só paga à ARM 82% pelos serviços de água em alta e 28,6% pelo tratamento de resíduos", que resulta numa média de 65%.