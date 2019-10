Joe Berardo foi condecorado duas vezes: é Comendador da Ordem do Infante D. Henrique desde 1985, e em 2004 recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Confrontado com o processo disciplinar interposto pelo Conselho das Ordens Nacionais, depois da sua audição no Parlamento, Berardo recorda os casos de Cristiano Ronaldo e de Mourinho para não perder as condecorações.

A sua defesa foi entregue na Presidência da República a 30 de setembro e, segundo o jornal Eco, Berardo refere-se ao treinador e ao futebolista portugueses que pagaram multas e foram condenados a penas suspensas por fraude fiscal. Na carta, Berardo não os identifica, mas diz que são "do conhecimento público".

Nem Mourinho nem Ronaldo perderam a condecoração.

Na defesa, lê-se que Berardo "tem colocado ao dispor dos seus concidadãos um acervo de bens culturais de valor incalculável e que não têm fácil expressão pecuniária" e que por isso, deve manter as condecorações. O advogado Paulo Saragoça da Matta pede que seja "arquivado o processo disciplinar sem aplicar qualquer sanção".