A ronda de perguntas da deputada Mariana Mortágua estava a chegar ao fim quando a bloquista começou a descrever as aparições recentes de Joe Berardo nos media a exibir os seus luxos, perguntando no final "por que não paga o que deve". Berardo respondeu: "Eu pessoalmente não tenho dívidas". Mortágua acenou com os braços em tom incrédulo.

Berardo estar-se-ia a referir ao facto de ser a Fundação com o seu nome e a Metalgest a deverem cerca de 960 milhões de euros aos bancos, incluindo a dois com garantias públicas directas e indirectas dos contribuintes: a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco.