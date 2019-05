A carregar o vídeo ...

Leu uma declaração inicial, já se envolveu numa troca de palavras com um deputado e, em caso de (eventual) emergência, corta a palavra ao comendador José Berardo, mais conhecido por "Joe". O homem que se senta ao lado do depoente na sessão desta sexta-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos chama-se André Luíz Gomes e é um experiente advogado de negócios. No passado, já representou Horácio Roque, antigo presidente do Banif, e uma das suas filhas, Teresa Roque, num processo que as opôs contra a mãe, Fátima Roque, e que estava relacionado com a herança do banqueiro, entretanto, falecido.Aos 53 anos, André Luiz Gomes tem sido o braço direito jurídico do comendador em vário negócios, chegando até a ser nomeado administrador do BCP, quando Berardo tomou uma participação qualificada. A sua carreira como advogado passou durante ano pela sociedade de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e Associados. Em 2016, fundou a sua sociedade, a Luiz Gomes e Associados.No processo Operação Furacão, representou os sócios e amigos de longa data, Horácio Roque e Joe Berardo. No final, o Ministério Público considerou que quanto ao IRS, ambos os milionários empre­sários madeirenses dividiram ao longo dos anos um total de quase quatro milhões de euros que obtiveram de forma ilegal. "O referido montante de 3 841 582,32 € foi repartido entre José Berardo e Horácio Roque, em partes iguais, pelo que, na esfera pessoal de cada um deles, deu entrada a quantia de 1 920 791,16 €, sem que a mesma fosse objeto de qualquer declaração, em sede fiscal, a título de IRS", concretizou a acusação.Como Horácio Roque morreu durante a longa investigação da Operação Furacão — como sucedeu com vários outros arguidos e suspeitos que constaram nos processos dos vários promotores das frau­des —, o Estado só pôde legalmente invocar o pagamento da dívida de IRS que restava pagar a Joe Berardo. E foi isso que sucedeu: o empresário desembolsou quase 550 mil euros para não ter mais preocupações com o processo judicial. Quando Rosário Teixeira o constituiu arguido nas instalações do DCIAP, na tarde de 2 de novembro de 2010, Joe Berardo leu a indiciação juntamente com o advogado que o representou, André Luiz Gomes, mas recusou prestar declarações no processo. O interroga­tório demorou 30 minutos.