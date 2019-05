José Berardo garante que as instituições que representa reforçaram a posição no BCP para garantir apoio ao poder existente. Ou seja, à gestão de Paulo Teixeira Pinto. Para o comendador, nunca participou em nenhum "assalto" ao banco.

"Nunca participei num assalto ao BCP", afirma Berardo numa declaração inicial, lida pelo seu advogado, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD.

"As instituições que represento reforçaram a posição no BCP para garantir o apoio à gestão de Paulo Teixeira Pinto, numa época em que o engenheiro Jardim Gonçalves tentativa assumir as rédeas do poder", acrescenta o comendador.

De acordo com José Berardo, com a "derrota desta pretensão do engenheiro Jardim Gonçalves na assembleia geral do banco de 28 de maio de 2007, Paulo Teixeira Pinto tinha um conselho de administração dividido". E continua a explicar: "Antes de assinar a proposta de destituição de determinados administradores do BCP perguntei a Paulo Teixeira Pinto se estava com os acionistas até ao fim" e o gestor "deu a sua palavra que sim", mas "dois meses depois saiu". Neste cenário, "criou-se uma situação de impasse na governação do BCP".

A auditoria da EY à gestão da Caixa Geral de Depósitos, e que analisa o período entre 2000 e 2015, revelou que o banco público tinha uma exposição a Joe Berardo e à Metalgest, empresa do seu universo, de mais de 300 milhões de euros.

Os empréstimos a Joe Berardo serviram para financiar a compra de ações do BCP cuja garantia eram as próprias ações. Títulos que acabaram por desvalorizar de forma acentuando, gerando perdas significativas para o banco estatal.

Estes créditos acabaram por levar a Deloitte, auditora da CGD, a fazer vários alertas tanto à administração como ao Banco de Portugal, tal como o Negócios avançou. Estes avisos começaram em 2008 e repetiram-se ao longo dos anos.