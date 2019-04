Cantina da universidade de Lisboa transformada em residência universitária

A reconversão do edifício da cantina II da Universidade de Lisboa decorre até 2021 e a autorização surge através de uma resolução do Conselho de Ministros.

Uma antiga cantina da Cidade Universitária de Lisboa vai ser em 2021 uma residência de estudantes, um projeto de 5,5 milhões de euros que é hoje apresentado.



A reconversão do edifício da cantina II da Universidade de Lisboa decorre até 2021 e a autorização surge através de uma resolução do Conselho de Ministros publicada na terça-feira em Diário da República.



O Governo apresenta hoje o anteprojeto para a Cantina II da Universidade de Lisboa numa cerimónia no edifício e na qual participam o primeiro ministro, António Costa, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.



A transformação da cantina é feita no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), que pretende duplicar em 10 anos o número de camas a preços acessíveis para estudantes deslocados do ensino superior. Até 2022 deverão estar disponíveis mais 14.000 camas em todo o país.



A reconversão que hoje se assinala surge na sequência da decisão que a Universidade de Lisboa tomou, em finais de 2012, de encerrar a cantina II, restringindo a utilização do edifício ao Jardim de Infância dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa até 2017, ano em que o edifício ficou devoluto.



Dada a sua localização e a inexistência de alojamento no campus da Cidade Universitária ou na sua proximidade, conjugada com a necessidade do aumento do número de camas, a instituição entendeu que a melhor utilização a dar ao edifício era a de residência de estudantes.



Na segunda-feira o Governo já tinha assinalado a entrega simbólica do antigo edifício do Ministério da Educação, na avenida 5 de Outubro, em Lisboa, para o PNAES.



O PNAES vai chegar a 42 concelhos. De acordo com o secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, com a concretização do plano quem estude no interior do país vai conseguir alojamento por cerca de 120 euros mensais, enquanto os que frequentem instituições em Lisboa ou no Porto poderão conseguir quartos por cerca de 220 euros.



O PNAES abrange também pousadas da juventude, escolas e muitos outros edifícios espalhados pelo país.