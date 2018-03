Entretanto, tal como a SÁBADO já adiantou , um sobrinho do técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) José Silva, detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária, foi contratado pelo Benfica para trabalhar no Museu Cosme Damião. De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, a investigação considera que a contratação de Fernando Rocha foi uma das contrapartidas dadas por Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, ao técnico do IGFEJ para a recolha de informações nos processos judiciais a que este tinha acesso como elemento do Núcleo de Arquitectura de Sistemas de Informação para a área dos tribunais.



Este é mais um dado recolhido esta terça-feira pela SÁBADO sobre os factos em causa no processo já baptizado pela PJ como "E-toupeira". A investigação terá ainda apuado que nos últimos anos, o Benfica terá tido acesso a processos judiciais que envolviam FC Porto e Sporting. Esta é uma das suspeitas que está a ser investigada na operação "E-toupeira", que levou, esta terça feira às detenções de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, e José Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e à constituição como arguidos do funcionário judicial Júlio Loureiro e do empresário de futebol Óscar Cruz. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, os contactos de Gonçalves são suspeitos de lhe fazer chegar informação retirada dos sistema informático dos tribunais, o Citius, não só dos casos que envolviam o Benfica, como também dos seus rivais mais directos.

Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, foi esta terça-feira detido por suspeitas de corrupção activa. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, também um técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça foi detido pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção passiva. Em causa estará uma rede montada pelo Benfica junto do sistema judicial para recolher informações de processos que corriam, sobretudo, no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

Uma semana após o início da investigação judicial ao chamado caso dos emails, o Benfica já tinha acesso a documentos do processo. Esta é a conclusão dos investigadores da Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária, que esta terça-feira detiveram Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, e José Silva, técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) por corrupção activa e passiva, respectivamente, entre outros crimes. Ao que a SÁBADO apurou, o processo foi formalmente registado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa a 8 de junho de 2017.Uma semana depois, a 15 de junho, José Silva terá entrado no sistema informático dos tribunais e retirado as primeiras informações do processo, que diz respeito a suspeitas de corrupção desportiva. Entre os elementos recolhidos estavam dados da tramitação dos autos entre o Ministério Público e o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e a remessa do caso para investigação na Polícia Judiciária. Esta e uma eventual posterior recolha de informação permitiria a Paulo Gonçalves inteirar-se do rumo do processo e de eventuais diligências em curso: "Um advogado sabe que a primeira vez que um processo vai ao juiz de instrução serve, sobretudo, para validar o segredo de justiça. Da segunda vez, já pode ser para pedir buscas domiciliárias ou, por exemplo, escutas telefónicas", referiu fonte judicial. Daí que uma das suspeitas em causa seja a de que com tal informação Paulo Gonçalves tenha conseguido antecipar diligências contra o Benfica.Fonte judicial adiantou à SÁBADO que só após a análise da documentação e dados informáticos recolhidos nas buscas desta terça-feira é que a PJ e o Ministério Público irão decidir se existem elementos suficientes para constituir novos arguidos no processo como, por exemplo, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de quem Paulo Gonçalves dependia hierarquicamente. "É preciso apurar com toda a certeza se a direcção do clube estava a par, incentivou e até apoiou as diligências que são imputadas a Paulo Gonçalves", referiu a mesma fonte.