Capa n.º 750

Em 2015 Rui Pinto entrou de rompante no mundo do futebol: no site Football Leaks começou a publicar documentos da Doyen Investment Sports, do Sporting e do FC Porto. Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen, foi chantageado e chegou a encontrar-se com o advogado Abílio Pinto numa estação de serviço da A5. Agora, o jovem hacker é o principal suspeito de roubar e divulgar os segredos do Benfica.