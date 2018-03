O blog mercado de Benfica, que nos últimos meses tem revelado várias caixas de correio de dirigentes do clube e outras informações, também está a acompanhar a par e passo a investigação judicial contra si. Esta segunda-feira, os autores da página divulgaram um ofício da procuradora Vera Camacho aparentemente dirigido ao serviço de alojamento de blogues "wordpress", no qual a magistrada indica o número do processo-crime e o alvo: O blog mercado de Benfica, que nos últimos meses tem revelado várias caixas de correio de dirigentes do clube e outras informações, também está a acompanhar a par e passo a investigação judicial contra si. Esta segunda-feira, os autores da página divulgaram um ofício da procuradora Vera Camacho aparentemente dirigido ao serviço de alojamento de blogues "wordpress", no qual a magistrada indica o número do processo-crime e o alvo: mercadodebenficapolvo. wordpress.com

A procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa pede a identificação dos IP (morada electrónica) utilizados para alimentar o blogue, assim como a sua preservação desde o dia 3 de Outubro de 2017 até à data, referindo que o blog divulgou um documento policial protegido por lei.

Há poucas semanas, refira-se, o blog divulgou uma informação de serviço da Polícia Judiciária relativa ao início da investigação do caso e-toupeira, que levou à detenção do assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves. Mais recentemente, foi divulgado todo o conteúdo do processo relativo à oferta de bilhetes a Mário Centeno, ministro das Finanças.

Entretanto, os autores da página prometem para dia 18 deste mês mais revelações sobre o Benfica: convites, bilhetes e muita "paródia", escrevem, numa alusão às palavras de Luís Filipe Vieira, presidente do SLB, que este fim de semana prometeu acabar com a "paródia".