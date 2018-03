Presidente do Conselho de Arbitragem despromoveu Júlio Loureiro

O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José Fontelas Gomes, despromoveu Júlio Loureiro para observador de árbitros de segunda categoria, quando chegou à liderança do organismo. Loureiro é funcionário judicial no Tribunal de Fafe que esta terça-feira foi constituído arguido no processo e-toupeira e foi identificado no chamado "caso dos emails". O funcionário enviou para o assessor jurídico do Benfica uma notificação do Tribunal de Guimarães para uma audição do treinador Rui Vitória.

Júlio Loureiro, ex-árbitro, foi observador de primeira categoria até que Fontelas Gomes chegou à liderança do Conselho de Arbitragem, em Junho de 2016. Loureiro tinha sido promovido a observador da 1ª Liga em 2014. José Fontelas Gomes assumiu o cargo de presidência do Conselho de Arbitragem em 2016, substituindo Vítor Pereira.

Enquanto árbitro de primeira categoria, Júlio Loureiro ficou conhecido por ter sido o observador do Sp. Braga-Benfica da oitava jornada do Campeonato de 2014/15, que acabou com uma vitória do clube minhoto e valeu ao árbitro Marco Ferreira a pior nota da temporada (2, muito insatisfatório).

Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, revelou a 19 de Setembro de 2017 um email que teria sido enviado por Júlio Loureiro para Paulo Gonçalves, a propósito de uma notificação que Rui Vitória, treinador do Benfica, iria receber a propósito de um processo onde o arguido era o Vitória de Guimarães. Era o clube anteriormente treinado pelo treinador encarnado, e a notificação seria recebida numa altura em que os encarnados estavam próximos de viajarem até à Turquia para defrontarem o Besiktas.