Benfica lidera campeonato das multas por declarações públicas

Nas últimas três épocas, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou mais de 700 mil euros em multas aos clubes e às suas principais figuras. De acordo com as contas feitas pela SÁBADO, o Benfica foi o mais castigado, no valor total de 296.599 euros, seguido pelo FC Porto (€229.767), Sporting (€127.340) e Sp. Braga (€55.733).



A grande maioria dos castigos aplicados ao Benfica nas épocas 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 foi por infrações da própria SAD. O CD da FPF aplicou mais de 287 mil euros em multas à SAD benfiquista por afirmações em plataformas oficiais do clube, como a BTV, o site oficial ou o portal News Benfica.



No dia 26 de maio de 2020, por exemplo, o Benfica foi punido com uma multa de 30 mil euros por pedir árbitros estrangeiros para os jogos frente ao FC Porto, após os encarnados terem perdido 3-2 frente aos dragões. “Face ao histórico das constantes insinuações, ameaças, coações, pressões e suspeita sobre as equipas de arbitragem”, começa a publicação do dia 9 de fevereiro de 2020, “apelamos à LPFP e à FPF que tomem as medidas adequadas e diligenciem no sentido de nomearem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos do Benfica e FC Porto até ao final desta época.”