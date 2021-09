Últimos anos de Sampaio: Doente e preocupado com os outros

Desde o início da pandemia que Jorge Sampaio esteve retido em casa, com o apoio da mulher e dos filhos. A sua saúde era de alto risco e durante vários meses só saiu do seu quarto andar na Rua Padre António Vieira, em Lisboa, para ir ao hospital, à fisioterapia e, mais raramente, ao seu escritório de ex-Presidente (Casa do Regalo, Palácio das Necessidades).

Para além dos problemas de coração e respiratórios, Sampaio tinha uma situação grave de pele num pé que lhe reduzia muito a mobilidade. "Ele esteve sempre bem de cabeça e o que mais o atormentava era mesmo não poder andar normalmente", diz o amigo Joaquim Mestre.

Nos últimos tempos, também sofreu bastante com o internamento do seu único irmão, Daniel Sampaio, que chegou a estar em coma induzido com covid-19. Já a conquista do campeonato nacional pelo seu clube, o Sporting, foi uma das maiores alegrias num ano particularmente difícil e longe dos holofotes.