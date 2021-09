Amores e mágoas de Sampaio

Quando entrou na universidade, José Rodrigues da Silva, o falecido editor do Jornal de Letras, ficou maravilhado com um casal de veteranos bastante popular: Jorge Sampaio e Maria Emília Brederode dos Santos. “O par mais belo de toda a academia”, escreveu o jornalista nas suas memórias.



Os dotes retóricos de Sampaio já eram bastante admirados na Cidade Universitária, assim como a qualidade do seu vestuário: “Andava sempre bem vestido, com boas camisas, de fato e gravata”, diz José Pedro Castanheira. Maria Emília foi a sua primeira namorada conhecida; irmã daquele que viria a ser um dos seus melhores amigos, Nuno Brederode dos Santos, casou posteriormente com José Medeiros Ferreira (socialista, ministro dos Negócios Estrangeiros do I Governo Constitucional).



No pico da revolta estudantil de 1962, Sampaio já estava... solteiro. Foi nesse ambiente de luta académica que conheceu uma caloira de Medicina, Karin Schmidt Dias, filha do antropólogo António Jorge Dias e da sua mulher Margot Schmidt, uma pianista alemã. Karin tinha nascido na Alemanha em plena II Guerra Mundial e veio para Portugal com os pais quando a vida na Alemanha se tornou insuportável. Era cinco anos mais nova do que o então líder da RIA. Casaram em 1967 e viveram juntos em Benfica. “Fazíamos as nossas reuniões em casa deles e ela também participava. Era muito simpática, inteligente, uma excelente pessoa”, diz Joaquim Mestre. Karin, já médica, apanhou Sampaio numa fase de efervescente atividade política. “Era muito difícil ser mulher do Jorge naquela fase. A política mata as relações. Depois da crise académica, o Jorge passou a ser um símbolo da nossa geração. As pessoas incentivavam-no, galvanizavam-no. E a Karin não tinha casado com aquele homem mas sim com o Jorge, um jovem advogado. Não estava preparada para aquilo. Mais tarde, a Maria José já casou com o Jorge Sampaio, o político. Sabia onde se estava a meter.”