Em reação às projeções à boca das urnas, Jorge Costa, deputado do BE , começou por dizer que "há conclusões limitadas que se podem tirar neste momento".Ainda assim, o deputado bloquista deixou três mensagens, começando pelo vencedor destas eleições. "O PS ganhou as eleições claramente e formará Governo", disse. As projeções sinalizam que bastará o apoio do BE para o Partido Socialista formar um novo Executivo.A segunda mensagem de Jorge Costa foi para o PSD e o CDS: "Estamos perante uma derrota histórica dos partidos de direita", afirmou, argumentando que "o país mostrou agora que não esqueceu o que fizeram PSD e CDS" durante o período da troika.Além disso, o bloquista diz que as projeções destas legislativas confirmam que o Bloco de Esquerda é a "terceira força política nacional".